Какие медицинские услуги останутся бесплатными после реформы 17 августа 2017 г. Юлия Горб 0 0

В сентябре Верховная Рада должна вернуться к рассмотрению законопроектов №6327, №6604, которые дадут старт медицинской реформе в Украине. Первый этап медреформы должен был начаться 1 июля этого года.

