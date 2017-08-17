Какие медицинские услуги останутся бесплатными после реформы
17 августа 2017 г.
Юлия Горб
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В сентябре Верховная Рада должна вернуться к рассмотрению законопроектов №6327, №6604, которые дадут старт медицинской реформе в Украине. Первый этап медреформы должен был начаться 1 июля этого года.
С нового, 2018 года начнется изменение модели финансирования системы здравоохранения в Украине на первичном звене. Оплата за оказанную медицинскую услугу пациенту по единому тарифу на вторичном и третичном звене будет внедряться с 2019 года. А к 2020 году вся система здравоохранения перейдет на прямые оплаты от Национальной службы здоровья Украины врачам и медицинским учреждениям всех направлений специализации, сообщает «Вісник МОЗ».
Медреформа и профилактика
Команда Минздрава разработала обновленный Порядок оказания первичной медицинской помощи (ПМП). Согласно этому документу, врачи, оказывающие первичную помощь, в том числе предупреждают развитие заболеваний, уменьшают потребность в госпитализации и улучшают качество жизни.
Семейный врач или терапевт обязательно периодически обследует пациентов насчет развития гипертонической болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, бронхиальной астмы, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, рака шейки матки, рака легких, рака молочной железы.
Также семейный врач вакцинирует согласно календарю профилактических прививок, обследует пациентов с редкими случаями инфекционных болезней, информирует региональные центры здоровья об инфекционных заболеваниях, пищевых, острых профессиональных отравлениях, необычных реакциях на прививку.
В свою очередь, Центр общественного здоровья Минздрава Украины и его региональные центры будут проводить профилактику ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатитов С и В, инфекций, передающихся половым путем, вируса Зика.
Дополнительных налогов на охрану здоровья не будет
Огромный объем зарплат ежемесячно выплачивается в Украине в конвертах, и дополнительный налог ляжет на бизнес и на людей, которые работают «по-белому». В законопроекте №6327 средства на покрытие услуг предлагается собирать из общих налогов, сообщает «Вісник МОЗ».
Средства на программу медицинских гарантий ежегодно определяются в Законе Украины о Госбюджете как доля ВВП в размере не менее 5%. Расходы на программу медицинских гарантий являются защищенными статьями бюджета. Это также предусмотрено законопроектом №6327.
Новая модель финансирования поможет построить систему, где пациент голосует «гривной» за больницу с лучшим медицинским персоналом и оборудованием. Больше финансирования получит то медицинское учреждение, которое выберет большее количество пациентов.
Украинцы обращаются к тому врачу и в ту больницу, о которой лучшие отзывы, где лучше отношение медицинского персонала и лучше лечение. Только сегодня пациенты платят из собственного кармана.
После внедрения реформы платить за каждую услугу в рамках государственной гарантированной программы будет государство. При таких условиях уже больницы будут бороться за лучших врачей и медперсонал, предлагая большие зарплаты и лучшие условия работы.
Конечно, чтобы система начала работать, необходимо время. Однако именно такой механизм позволит в конце концов устранить коррупционную составляющую в коммунальных медицинских учреждениях при трудоустройстве, считают в Минздраве.
Что должен делать семейный врач
Семейный врач:
– наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований; – диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния;
- сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями;
– оказывает неотложную помощь;
– направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
– проводит профилактику: вакцинацию, обзоры и исследования пациентов из групп риска;
– консультирует.
Семейный врач может наблюдать за неосложненной беременностью и за здоровым ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями. Он может также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи – например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие услуги:
– общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
– анализ на глюкозу крови;
– анализ на общий холестерин;
– анализ мочи;
– общий анализ мочи;
– электрокардиограмму (ЭКГ) в покое;
– микроскопию мокроты;
– быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым в том числе можно получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств, а также оформляет справки, больничные листы.