Экономика

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В Харьковской области уменьшилось поголовье свиней

В Харьковской области уменьшилось поголовье свиней
На 1 августа во всех категориях хозяйств Харьковской области содержится  206 тыс.голов крупного рогатого скота.
Поголовье коров составляет 90,7 тыс., свиней - 173,6 тыс.,овец и коз - 90,2 тыс., птицы - 9,6 млн.

В сравнению с 1 августа 2016 г. поголовье птицы возросло на 347,2 тыс.голов (на 3,8%), крупного рогатого скота -  сократилось на 6,5 тыс.голов (на 3,1%), в том числе коров - на 1,2%. Поголовье овец и коз сократилось на 3,3 тыс.голов (на 3,5%) , свиней - на 120,5 тыс.голов (41%).

За январь-июль 2017 г. во всех категориях хозяйств области было произведено 67,5 тыс.т мяса в живой массе, 314,3 тыс.т молока, 331,2 млн.шт. яиц.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. производство яиц увеличилось на 24,7 млн.шт (на 8,1%), молока - на 2,2 тыс.т (на 0,7%). Производство мяса (в живой массе) уменьшилось на 6,9 тыс.т (на 9,3%), сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

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