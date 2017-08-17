В Харьковской области уменьшилось поголовье свиней 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На 1 августа во всех категориях хозяйств Харьковской области содержится 206 тыс.голов крупного рогатого скота.

Поголовье коров составляет 90,7 тыс., свиней - 173,6 тыс.,овец и коз - 90,2 тыс., птицы - 9,6 млн.



В сравнению с 1 августа 2016 г. поголовье птицы возросло на 347,2 тыс.голов (на 3,8%), крупного рогатого скота - сократилось на 6,5 тыс.голов (на 3,1%), в том числе коров - на 1,2%. Поголовье овец и коз сократилось на 3,3 тыс.голов (на 3,5%) , свиней - на 120,5 тыс.голов (41%).



За январь-июль 2017 г. во всех категориях хозяйств области было произведено 67,5 тыс.т мяса в живой массе, 314,3 тыс.т молока, 331,2 млн.шт. яиц.



По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. производство яиц увеличилось на 24,7 млн.шт (на 8,1%), молока - на 2,2 тыс.т (на 0,7%). Производство мяса (в живой массе) уменьшилось на 6,9 тыс.т (на 9,3%), сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.