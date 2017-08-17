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Когда повысят доплаты военным

Когда повысят доплаты военным
Слышал, что в скором времени должны поднять сумму выплат военным, которые служат на передовой. Можно ли уточнить, когда это произойдет и о каких суммах  идет речь?
Лидия Петровна
Доплаты военным на первой и второй линиях в зоне АТО повысят с сентября. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому будут повышены выплаты военным, которые выполняют задачи на первой и второй линиях обороны в зоне антитеррористической операции на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

— В соответствии с приказом, доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс. гривен в месяц, на второй линии - до 4,5 тыс. гривен. Эти выплаты военнослужащие будут получать, начиная с сентября текущего года, - сказал Максим Праута.

Кроме того, Минобороны повысило на 15–20% денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты.

Слова спикера Минобороны также подтвердил президент Украины.

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