Когда повысят доплаты военным 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Слышал, что в скором времени должны поднять сумму выплат военным, которые служат на передовой. Можно ли уточнить, когда это произойдет и о каких суммах идет речь?

Лидия Петровна

Доплаты военным на первой и второй линиях в зоне АТО повысят с сентября. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому будут повышены выплаты военным, которые выполняют задачи на первой и второй линиях обороны в зоне антитеррористической операции на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Максим Праута.



— В соответствии с приказом, доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс. гривен в месяц, на второй линии - до 4,5 тыс. гривен. Эти выплаты военнослужащие будут получать, начиная с сентября текущего года, - сказал Максим Праута.



Кроме того, Минобороны повысило на 15–20% денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты.



Слова спикера Минобороны также подтвердил президент Украины.