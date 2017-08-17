Харьков

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В детских садах появится тысяча новых мест

В детских садах появится тысяча новых мест
На 2017 год в Харьковской области запланировано открытие 16 дошкольных учебных заведений. Это позволит принять дополнительно тысячу детишек.
Об этом сообщила на селекторном совещании Кабинета министров глава Харьковской области Юлия Светличная. Вопрос доступа к дошкольному образованию стал одним из центральных на совещании, сообщает пресс-служба ХОГА.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в этом году в очередях в дошкольные учебные заведения по всей стране состоят 65 тысяч детей. Год назад эта цифра достигала 78 тысяч.

– Мы должны ликвидировать очереди в детские сады в Украине за три года. В 2020 году очередей уже не должно быть, – отметил Владимир Гройсман. – Это должно стать приоритетом при формировании бюджетов на следующий год.

Юлия Светличная сообщила, что в Харьковской области работа в этом направлении ведется в постоянном режиме.

– В течение 2017 года запланировано открытие 16 дошкольных учебных заведений. Это увеличит количество мест на тысячу, – привела данные руководитель области.

По результатам селектора Юлия Светличная поставила задачу всем ответственным лицам системы образования региона разработать дальнейший план по минимизации дефицита мест в детсадах.

Также в ходе селектора глава ХОГА рассказала о подготовке к новому учебному году на Харьковщине.

– Харьковская область на 100% готова к началу нового учебного года, – отметила руководитель облгосадминистрации.

Она рассказала, что для подготовки учебных заведений к новому отопительному сезону и проведения ремонтных работ из бюджетов всех уровней в этом году выделили почти 205 млн грн. Особое внимание уделили ремонту автомобильных дорог, по которым движутся школьные автобусы – работы выполнены уже почти на 90%.

– Сеть общеобразовательных учебных заведений в регионе в 2016–2017 годах составляла 790. В августе 2017 года планируется открыть еще две новые школы, которые обеспечат увеличение количества мест почти на 800, – сообщила руководитель области. – В течение 2017 года в области были созданы 20 новых опорных школ. За счет образовательной субвенции новые опорные учреждения получили 12,5 млн грн. на приобретение 52 кабинетов с современным оборудованием, из областного бюджета выделено 25 млн грн. на приобретение 104 кабинетов для лицеев, гимназий и специализированных школ.

Юлия Светличная также сообщила, что расширяется сеть учебных заведений, где есть инклюзивные классы для детей с особыми потребностями.

– В 2017–2018 учебном году будет организовано обучение детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных классах в 135 образовательных учебных заведениях. Это в 15 раз больше, чем в прошлом учебном году, – отметила руководитель области.

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