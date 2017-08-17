Спорт

  • 116
    •  / 

Один гол решил исход матча

Один гол решил исход матча
Нападающий «Металлиста 1925» Сергей Давыдов в четырех последних матчах забил девять мячей.
В минувшее воскресенье на «Днепр-арене» местный «Днепр» и харьковский «Металлист 1925» выдали на-гора настоящий футбольный спектакль. После «сухого» первого тайма во втором команды на двоих забили аж пять мячей, сообщает пресс-служба ФК «Металлист 1925». Приятно, что больше точных ударов в активе именно «желто-синих». Как всегда, роль бомбардира взял на себя Сергей Давыдов, который сперва сделал счет 2:0, а, когда днепрянам удалось паритет восстановить, забил и победный гол.

– Тяжелая была игра, настоящее дерби! Когда забили два мяча, стало легче, потом дважды пропустили, и все началось заново. Хорошо, что в итоге смогли забить третий и добыть важные три очка.

– Очень нервная концовка... Там дело шло к тому, что один гол решит исход матча. Так и получилось. Мы отдали все силы ради победы, и считаю, заслуженно взяли эти три очка.

– Ты продолжаешь забивать и, с учетом кубковой игры, уже достиг показателя в 10 голов. Ответственность за результат ощущаешь?

– Приятно забивать – это безусловно. В то же время главным считаю результат, а чьи голы стали его составляющей – дело второстепенное. Как я уже неоднократно говорил, мы все делаем для того, чтобы выполнить поставленную руководством задачу.

– В концовке матча соперник сначала счет сравнял, потом вы забили третий мяч, позже удалили Сашу Жданова. В итоге все закончилось победой. Эмоции зашкаливали в тот момент?

– Да, это самый эмоциональный матч сезона. Конечно, хорошо, что все так закончилось. Для этого мы потратили немало сил — как физических, так и психологических. Играли каждый за каждого, а в концовке — как говорится, и за того парня. Такие победы приятны вдвойне. Думаю, футбол понравился всем присутствующим на стадионе.

– О присутствующих на стадионе. На этом матче впервые в сезоне на выездных матчах был заполнен сектор с болельщиками. Как тебе их поддержка?

– Мы рады, что они вновь с нами и что болели за нас все 90 минут. Наверное, символично, что все три гола мы забили как раз в те ворота, вблизи которых находились болельщики. Будем ждать их возвращения и на домашние матчи.

– «Никополь» обыграл «Днепр-1». Неожиданно?
– В целом, может, и неожиданно. Но не для меня. То, что «Днепр-1» еще до начала чемпионата записали в фавориты, не означает, что он должен у всех выигрывать. На неделе всей командой посмотрим тот матч, разберем действия игроков «Никополя» и к очной игре с этой командой подойдем во всеоружии.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2557.27 грн
10 RUB 4.287 грн
100 EUR 2994.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи