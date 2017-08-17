Один гол решил исход матча 17 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

Нападающий «Металлиста 1925» Сергей Давыдов в четырех последних матчах забил девять мячей.

В минувшее воскресенье на «Днепр-арене» местный «Днепр» и харьковский «Металлист 1925» выдали на-гора настоящий футбольный спектакль. После «сухого» первого тайма во втором команды на двоих забили аж пять мячей, сообщает пресс-служба ФК «Металлист 1925». Приятно, что больше точных ударов в активе именно «желто-синих». Как всегда, роль бомбардира взял на себя Сергей Давыдов, который сперва сделал счет 2:0, а, когда днепрянам удалось паритет восстановить, забил и победный гол.



– Тяжелая была игра, настоящее дерби! Когда забили два мяча, стало легче, потом дважды пропустили, и все началось заново. Хорошо, что в итоге смогли забить третий и добыть важные три очка.



– Очень нервная концовка... Там дело шло к тому, что один гол решит исход матча. Так и получилось. Мы отдали все силы ради победы, и считаю, заслуженно взяли эти три очка.



– Ты продолжаешь забивать и, с учетом кубковой игры, уже достиг показателя в 10 голов. Ответственность за результат ощущаешь?



– Приятно забивать – это безусловно. В то же время главным считаю результат, а чьи голы стали его составляющей – дело второстепенное. Как я уже неоднократно говорил, мы все делаем для того, чтобы выполнить поставленную руководством задачу.



– В концовке матча соперник сначала счет сравнял, потом вы забили третий мяч, позже удалили Сашу Жданова. В итоге все закончилось победой. Эмоции зашкаливали в тот момент?



– Да, это самый эмоциональный матч сезона. Конечно, хорошо, что все так закончилось. Для этого мы потратили немало сил — как физических, так и психологических. Играли каждый за каждого, а в концовке — как говорится, и за того парня. Такие победы приятны вдвойне. Думаю, футбол понравился всем присутствующим на стадионе.



– О присутствующих на стадионе. На этом матче впервые в сезоне на выездных матчах был заполнен сектор с болельщиками. Как тебе их поддержка?



– Мы рады, что они вновь с нами и что болели за нас все 90 минут. Наверное, символично, что все три гола мы забили как раз в те ворота, вблизи которых находились болельщики. Будем ждать их возвращения и на домашние матчи.



– «Никополь» обыграл «Днепр-1». Неожиданно?

– В целом, может, и неожиданно. Но не для меня. То, что «Днепр-1» еще до начала чемпионата записали в фавориты, не означает, что он должен у всех выигрывать. На неделе всей командой посмотрим тот матч, разберем действия игроков «Никополя» и к очной игре с этой командой подойдем во всеоружии.