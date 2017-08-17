Сахарозаводчик Харитоненко вложил деньги в общежитие для харьковских студентов
17 августа 2017 г.
Мирослава Лебедь
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Украинские миллионеры всегда были друзьями художников и писателей.
Тарас Шевченко с благодарностью вспоминал своего благодетеля Платона Терещенко, а Антон Чехов с восторгом писал об известном землевладельце и сахарозаводчике Иване Харитоненко, у которого было три десятка предприятий в разных городах Харьковской и Курской губерний.
Иван Харитоненко, по мнению Антона Чехова, был незаурядной личностью – с чрезвычайным деловым чутьем и организаторским талантом. Выходец из низов, без профессионального образования, он стал одной из главных фигур своего времени, сообщается на сайте Центра общественного мониторинга и контроля.
«Харитоненко и сын»
Иван Харитоненко заработал свое состояние упорным трудом. Как сын крестьянина-чумака, он мог продолжить дело своего отца или попытаться достичь чего-то большего, используя свой природный талант предпринимателя. Он выбрал последнее и начал скупать сахарную свеклу для петербургского купца Елисеева. Но впоследствии влез в страшные долги: арендованный им сахарный завод сгорел со всей продукцией и оказался незастрахованным. К счастью, стать снова на ноги помогли деловые партнеры.
Настоящей удачей для будущего сахарного магната стала крестьянская реформа 1861 года, которая освободила крестьян от крепостной зависимости. Помещики, потеряв бесплатную рабочую силу, начали массово продавать свои земли. Воспользовавшись свободным оборотом земли, Харитоненко начал скупать их десятины и выращивать сахарную свеклу. В то же время он начал строить заводы для переработки. В 1867 году Харитоненко построил в Сумах Павловский рафинадный завод – один из пятерки крупнейших в Украине того времени. В целом он построил около 30 предприятий в разных городах Харьковской и Курской губерний. Как отмечают историки, большинство заводов региона после реформы перешли в руки Ивана Харитоненко и семьи.
В 1860 годах предприниматель основал торговый дом «Харитоненко и сын». Главная контора компании была в Сумах, а другие – в Харькове, Москве, Томске, Владивостоке и других городах. Всего торговый дом насчитывал 279 контор и поставлял сахар кроме внутреннего рынка на рынки Австро-Венгрии, Турции, Китая, Ирана, Финляндии и Германии. По архивным данным, только за шесть лет после основания компании производство сахара в Сумах возросло в 20 раз. А в 1874 г. торговый оборот компании превысил 20 млн рублей серебром.
Первый сахарный синдикат империи
В 1887 году Иван Харитоненко инициировал создание первого в Российской империи сахарного синдиката. Это была первая монополия, объединявшая почти 92% всех сахарных предприятий на территории тогдашней империи. Всего – 203 завода. Страховой капитал предприятий составлял 1 млн рублей. Харитоненко был одним из главных членов синдиката.
Сахарная продукция торгового дома Харитоненко была высокого качества и получала заслуженные награды на родине и за рубежом. Среди них – медаль первого класса на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 г, золотая медаль на Всемирной выставке в Париже в 1878 г. и Антверпене в 1885 г. Кроме того, за свой труд он получил дворянский титул.
Как свидетельствуют историки, у Харитоненко было также 11 имений и экономии в Сумской, Черниговской и Харьковской губерниях. По одним данным, на 1891 г. он владел 40 тыс. десятин земли, по другим – в его собственности было почти 100 тыс. десятин. При этом в некоторых экономиях работали селекционные лаборатории, а семена свеклы закупались в Германии и Франции.
Особой гордостью Харитоненко были также лесные хозяйства, где выращивались ценные породы деревьев.
Работа как искусство
Иван Харитоненко сумел стать одним из самых успешных промышленников конца XIX века благодаря своему таланту предпринимателя, а также смелости браться за что-то новое. Не последнюю роль, конечно, сыграли и благоприятные условия – крестьянская реформа с возможностью свободно покупать землю и удобные кредиты. На своих заводах Харитоненко использовал передовые технологии того времени: водотрубные паровые котлы, подвесные канатные дороги, пленочные аппараты Кестнера, непрерывные дефекатор и сатураторы и тому подобное. А сам предприниматель в 56 лет начал изучать французский язык и, как отмечают историки, прекрасно им овладел.
– Иван Герасимович страстно любил свою коммерческую деятельность, но не своекорыстная жажда приобретения и обогащения была душой его предприятий и труда. Он любил промышленность, как ученый любит свою науку, как художник любит свое искусство, поэтому все его крупные заведения носят на себе печать не только соответствующего цели благоустройства, но и красоты и изящества, - отзывался о нем архиепископ Харьковский Амвросий.
И действительно, Иван Харитоненко, который в 1867–1873 годах был мэром Сум, сделал немало для образовательного и культурного развития своего города. На средства его семьи был основан кадецкий корпус, открыты детская больница и приют, приобретен дом для окружного суда, построены Свято-Троицкий собор и железобетонный мост через Сумку. Также благодаря его щедрому участию были открыты женская гимназия и церковь в родном селе Нижняя Сыроватка. Более того, Харитоненко дал деньги на строительство общежития для студентов Харьковского университета и даже памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. Вряд ли кто-то сможет точно посчитать, сколько было потрачено на благотворительность, но с уверенностью можно сказать одно: Иван Харитоненко был уважаемым промышленником и гражданином.