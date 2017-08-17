Будут ли отменены налоги для работающих пенсионеров 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Хочу сказать, что пенсионеры работают не от хорошей жизни. И справедливо ли облагать и без того небольшие пенсии налогом. Ведь налоги мы платим со своей зарплаты. Буду ли когда-нибудь отменены налоги для работающих пенсионеров?

А.Б. Крикунов

В рамках пенсионной реформы правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



– Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров, – сказал премьер.



Он подчеркнул, что если Верховная Рада примет пенсионную реформу, то повышение пенсий тоже должно произойти с 1 октября.



– Мы сделаем осовременивание пенсий для 5,620 млн украинских граждан. Примерно 1,308 млн пенсионеров получат повышение пенсий до 200 грн.; 1,208 млн – от 200 до 500 грн. ежемесячно, а 1,993 млн, то есть почти 2 млн украинских граждан, в результате этой реформы получат повышение от 500 грн до 1 тыс. грн. в месяц. Это не разовая подачка, – заверил Владимир Гройсман.



Он добавил, что еще 1,1 млн граждан получат более 1 тыс. грн. ежемесячной доплаты к пенсиям.



– Еще мы хотим приблизить индексацию с декабря на 1 октября — если мы сможем это сделать, это будет означать, что 9 млн из 12 млн пенсионеров получат повышение пенсий, – сообщил глава правительства.