Американцы бросились скупать бомбоубежища 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В последние дни в США наблюдается небывалый спрос на частные бомбоубежища. Жители страны, напуганные угрозами лидера КНДР Ким Чен Ына, ринулись скупать частные укрытия.



Напряженность в обществе начала расти после двух последних ракетных тестов КНДР и слов лидера страны, пригрозившего нанести удар по американской военной базе на острове Гуам, сообщает usa.one. Масла в огонь подлил американский президент Дональд Трамп, который пообещал ответить на агрессию «огнем и яростью, каких свет не видывал». Небывалый спрос на свою продукцию отмечают производители бомбоубежищ из Монтебелло и Дель-Мар.



– Я никогда не видел ничего подобного. Тенденция отмечается по всей стране. Только сегодня мы продали убежища клиентам из Северной Каролины, Теннесси, Техаса, Оклахомы, Луизианы, Орегона, Вашингтона, Аризоны, Калифорнии, – говорит президент Atlas Survival Рон Хабберд.



Руководитель калифорнийской компании подсчитал, что за последние несколько дней продали более 30 единиц товара, несколько из них пошло на экспорт – в Японию. Бомбоубежища от Atlas Survival стоят от $10 000 до $100 000. Хит продаж – бюджетная и компактная модель Fallnado, которую можно расположить в гараже.



На втором месте по популярности – подземный бункер Bombnado. За убежище размером 2,5 м² x 2,5 м² покупатели выкладывают $19 тысяч.



Зажиточным гражданам фирма предлагает элитные бункеры площадью 150 м² с ванной, кухней и жилыми комнатами. Их цена – около $100 тысяч. Atlas Survival – не единственная компания, переживающая расцвет своего бизнеса. В Vivos из Дель-Мар отмечают не менее высокий спрос. – У нас есть тысячи заказов, – говорит основатель и генеральный директор фирмы Роберт Вичино. Vivos производит не только убежища индивидуального назначения, но строит целые подземные сообщества. Одно из них находится в Южной Дакоте – оно занимает площадь более 36 км².