Мир

  • 115
    •  / 

Американцы бросились скупать бомбоубежища

Американцы бросились скупать бомбоубежища
В последние дни в США наблюдается небывалый спрос на частные бомбоубежища. Жители страны, напуганные угрозами лидера КНДР Ким Чен Ына, ринулись скупать частные укрытия.
Напряженность в обществе начала расти после двух последних ракетных тестов КНДР и слов лидера страны, пригрозившего нанести удар по американской военной базе на острове Гуам, сообщает usa.one. Масла в огонь подлил американский президент Дональд Трамп, который пообещал ответить на агрессию «огнем и яростью, каких свет не видывал». Небывалый спрос на свою продукцию отмечают производители бомбоубежищ из Монтебелло и Дель-Мар.

– Я никогда не видел ничего подобного. Тенденция отмечается по всей стране. Только сегодня мы продали убежища клиентам из Северной Каролины, Теннесси, Техаса, Оклахомы, Луизианы, Орегона, Вашингтона, Аризоны, Калифорнии, – говорит президент Atlas Survival Рон Хабберд.

Руководитель калифорнийской компании подсчитал, что за последние несколько дней продали более 30 единиц товара, несколько из них пошло на экспорт – в Японию. Бомбоубежища от Atlas Survival стоят от $10 000 до $100 000. Хит продаж – бюджетная и компактная модель Fallnado, которую можно расположить в гараже.

На втором месте по популярности – подземный бункер Bombnado. За убежище размером 2,5 м² x 2,5 м² покупатели выкладывают $19 тысяч.

Зажиточным гражданам фирма предлагает элитные бункеры площадью 150 м² с ванной, кухней и жилыми комнатами. Их цена – около $100 тысяч. Atlas Survival – не единственная компания, переживающая расцвет своего бизнеса. В Vivos из Дель-Мар отмечают не менее высокий спрос. – У нас есть тысячи заказов, – говорит основатель и генеральный директор фирмы Роберт Вичино. Vivos производит не только убежища индивидуального назначения, но строит целые подземные сообщества. Одно из них находится в Южной Дакоте – оно занимает площадь более 36 км².

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2557.27 грн
10 RUB 4.287 грн
100 EUR 2994.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи