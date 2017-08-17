Происшествия

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Под Харьковом задержали квартирных воров

Под Харьковом задержали квартирных воров
В Харьковском районе задержаны двое молодых людей, которые специализировались на квартирных кражах.
Воры совершивших около 60 краж на территории Харьковского района и Харькова.

В начале июля в дежурную часть поступило сообщение от 34-летнего жителя Мерефы. Мужчина рассказал, что из его квартиры, расположенной на первом этаже, неизвестные похитили 2,5 тыс. грн. и три мобильных телефона. После получения информации правоохранители начали ряд оперативно-розыскных мероприятий.

В результате кропотливой работы в середине августа оперативники задержали злоумышленников. Ими оказались безработные 21 и 23-летние жители Мерефы, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время досудебного расследования установлено, что мужчины заранее планировали свои преступления и действовали по разработанному сценарию. Один из злоумышленников проникал в квартиры, расположенные на первых этажах ночью через незакрытые окна, а другой ждал своего товарища на улице.

В ходе санкционированного обыска помещений задержанных были обнаружены и изъяты мобильные телефоны потерпевших.

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Выяснилось, что воры причастны к 10 кражам на территории Харьковского района и около 50 по городу Харькову. Молодым людям уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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