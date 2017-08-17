Харьков

  • 178
    •  / 

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Большая Кольцевая, 14 (п. №4, стояк), ул. Грицевца, 11-а (п. №1) до 17:00 17.08.17 г., ул. Грицевца, 49 (п. №2, стояк) до 20:00 17.08.17 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, ул. Астрономическая, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Продольная, 1-а до 18:00 17.08.17 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а (п. №2, стояк), 55 до 17:00 17.08.17 г., ул. Героев Труда, 33-е (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 30, 30-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 26, 28, ул. Чигирина, 8 (стояк), Салтовское шоссе, 73-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.17 г.

Немышлянский район: пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №1, стояк) до 17:00 17.08.17 г.

Новобаварский район: ул. Лобачевского, 2-22 (ч/с) до 20:00 17.08.17 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №1, стояк), 70 (п. №2, стояк), 68-а (п. №1, стояк) до 17:00 17.08.17 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 327 (п. №1) до 17:00 17.08.17 г., ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шекспира, 11, 13, 15 до 20:00 17.08.17 г.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2557.27 грн
10 RUB 4.287 грн
100 EUR 2994.57 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи