Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Большая Кольцевая, 14 (п. №4, стояк), ул. Грицевца, 11-а (п. №1) до 17:00 17.08.17 г., ул. Грицевца, 49 (п. №2, стояк) до 20:00 17.08.17 г.



Киевский район: ул. Академика Проскуры, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, ул. Астрономическая, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Продольная, 1-а до 18:00 17.08.17 г.



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а (п. №2, стояк), 55 до 17:00 17.08.17 г., ул. Героев Труда, 33-е (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 30, 30-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 26, 28, ул. Чигирина, 8 (стояк), Салтовское шоссе, 73-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.17 г.



Немышлянский район: пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №1, стояк) до 17:00 17.08.17 г.



Новобаварский район: ул. Лобачевского, 2-22 (ч/с) до 20:00 17.08.17 г.



Основянский район: ул. Достоевского, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.17 г.



Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №1, стояк), 70 (п. №2, стояк), 68-а (п. №1, стояк) до 17:00 17.08.17 г.



Шевченковский район: ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 327 (п. №1) до 17:00 17.08.17 г., ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шекспира, 11, 13, 15 до 20:00 17.08.17 г.