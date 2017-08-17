Дело о госизмене Виктора Януковича: адвокат отказался защищать клиента 17 августа 2017 г. источник 0 0

Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника.

Соответствующее заявление он огласил в ходе заседания Оболонского районного суда Киева.



"Это заявление об отказе от своих обязанностей как защитника", - сказал он.



Мешечек отметил, что не состоит в адвокатских объединениях и не имеет помощников. В связи с этим адвокат считает, что не справится с таким сложным делом, как защита интересов Януковича.



Прокуроры выступили против самоотвода госадвоката. Они отметили, что ранее Мешечек в судебном процессе не сомневался в своей компетентности.



Однако суд удовлетворил самоотвод Мешечека и поручил Центру по предоставлению бесплатной правовой помощи найти нового адвоката для Януковича. Заседание на этом завершилось, следующее состоится 6 сентября.



Напомним, 6 июля Януковича через российские СМИ заявил, что не намерен больше участвовать в судебном процессе по делу о госизмене и отзывает своих защитников по нему. Он предполагает, что решение Оболонского суда заранее предопределено и его приговорят к пожизненному заключению.



В ответ Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича. Это привело к паузе в судебном процессе из-за желания Мешечека ознакомиться с материалами дела.



Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 г., пребывая на территории РФ, он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.



Бывший президент обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).