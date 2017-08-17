Элина Свитолина замахнулась на место первой ракетки мира 17 августа 2017 г. источник 0 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4-я в мире) вышла в третий раунд турнира WTA категории Premier 5 в Цинциннати, переиграв свою соотечественницу, 30-ю ракетку мира Лесю Цуренко 6-1, 6-4.

В третьем раунде Western & Southern Open лидера украинского тенниса ждет поединок с Юлией Гергес (37-я в рейтинге).



Ранее Свитолина стала чемпионкой аналогичного по статусу турнира в Торонто и имеет шансы стать первой ракеткой мира со следующей недели. Для этого Элине нужно побеждать в Цинциннати и надеяться, что румынка Симона Халеп не выйдет в финал, а чешка Каролина Плишкова вылетит до полуфинала. Еще один вариант - Свитолина выйдет в финал, Плишкова не выйдет в четвертьфинал, Халеп вылетит до полуфинала, а датчанка Каролин Возняцки не победит на турнире.