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Элина Свитолина замахнулась на место первой ракетки мира

Элина Свитолина замахнулась на место первой ракетки мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина (4-я в мире) вышла в третий раунд турнира WTA категории Premier 5 в Цинциннати, переиграв свою соотечественницу, 30-ю ракетку мира Лесю Цуренко 6-1, 6-4.
В третьем раунде Western & Southern Open лидера украинского тенниса ждет поединок с Юлией Гергес (37-я в рейтинге).

Ранее Свитолина стала чемпионкой аналогичного по статусу турнира в Торонто и имеет шансы стать первой ракеткой мира со следующей недели. Для этого Элине нужно побеждать в Цинциннати и надеяться, что румынка Симона Халеп не выйдет в финал, а чешка Каролина Плишкова вылетит до полуфинала. Еще один вариант - Свитолина выйдет в финал, Плишкова не выйдет в четвертьфинал, Халеп вылетит до полуфинала, а датчанка Каролин Возняцки не победит на турнире.

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