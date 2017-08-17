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В России запретили Свидетелей Иеговы

В России запретили Свидетелей Иеговы
Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.
Как сообщает пресс-служба российского ведомства, Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признав ее деятельность экстремистской. Решение вступил в законную силу.

В соответствующий перечень включен как "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", так и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций.

Минюст, среди прочего, вменял "Свидетелям Иеговы" отказ их адептов от переливания крови.

В целом, по мнению министерства, работа "Свидетелей" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности". Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергали все претензии Минюста, отмечая, в частности, что отказ от переливания крови не является экстремизмом.

"Свидетели Иеговы" отмечают, что решение ВС РФ касается 2277 религиозных групп "Свидетелей" по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей. Напомним, ранее Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию религиозной организации "Свидетели Иеговы" на предыдущее решение этого суда признать ее экстремистской.

Правозащитники считают решение нарушающим права человека.

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