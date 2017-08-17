Украинские телеканалы начали вещать на Крым 17 августа 2017 г. источник 0 0

С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме.

Как сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook, «на РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК».



Костинский со ссылкой на директора компании «Телесети Украины», которая построила Чонгарскую вышку и выступает оператором телекоммуникаций, Петра Семерея, сообщил, что «с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября - с мощностью 1 кВт».



«Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео», - призвал он.



По словам Костинского, «со своей стороны, готовимся к созданию еще одного мультиплекса, в который войдут еще пять украинских телеканалов».