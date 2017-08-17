Крым

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Украинские телеканалы начали вещать на Крым

Украинские телеканалы начали вещать на Крым
С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме.
Как сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook, «на РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК».

Костинский со ссылкой на директора компании «Телесети Украины», которая построила Чонгарскую вышку и выступает оператором телекоммуникаций, Петра Семерея, сообщил, что «с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября - с мощностью 1 кВт».

«Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео», - призвал он.

По словам Костинского, «со своей стороны, готовимся к созданию еще одного мультиплекса, в который войдут еще пять украинских телеканалов».

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