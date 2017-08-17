Украинских офицеров будут готовить по-новому 17 августа 2017 г. источник 0 0

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о приоритете изменения системы подготовки офицеров.

"Наш приоритет - кардинальное изменение системы подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней. В этом вопросе уже есть соответствующие сдвиги, но еще не решены все проблемы в подготовке", - сообщает пресс-служба ведомства.



По словам министра, одной из основных задач является тщательный и качественный отбор офицеров на обучение



"Нам необходимо уделить большее внимание отбору офицеров, которые будут проходить обучение. Отбирать тех, кто имеет достаточный уровень подготовки и знаний, кто способен принимать решения. Именно из таких личностей мы должны формировать командира, нового командира, который будет авторитетом для личного состава, которого уважают и ценят", - сообщил Полторак.



Министр обороны убежден в прекращении практики подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней в учебных классах и аудиториях.



Чиновник подчеркнул, что офицеры должны готовиться во время практических занятий и учений.