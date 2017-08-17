Украина

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Украинских офицеров будут готовить по-новому

Украинских офицеров будут готовить по-новому
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о приоритете изменения системы подготовки офицеров.
"Наш приоритет - кардинальное изменение системы подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней. В этом вопросе уже есть соответствующие сдвиги, но еще не решены все проблемы в подготовке", - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, одной из основных задач является тщательный и качественный отбор офицеров на обучение

"Нам необходимо уделить большее внимание отбору офицеров, которые будут проходить обучение. Отбирать тех, кто имеет достаточный уровень подготовки и знаний, кто способен принимать решения. Именно из таких личностей мы должны формировать командира, нового командира, который будет авторитетом для личного состава, которого уважают и ценят", - сообщил Полторак.

Министр обороны убежден в прекращении практики подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней в учебных классах и аудиториях.

Чиновник подчеркнул, что офицеры должны готовиться во время практических занятий и учений.

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