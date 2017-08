Благодійний фонд «Україна ХХІ» став одним із спонсорів фестивалю «Дорога на Схід»

Літературно-музичний фестиваль пройде 18-19 серпня в Ізюмі та в селі

Іванівка, на «Фазенді Виноград».

Благодійний фонд «Україна XXI» був створений у 2015 році бізнесменом і

волонтером Всеволодом Кожемяком. Основними напрямками діяльності фонду

«Україна XXI» є підтримка української армії, соціальна і медична

реабілітація учасників АТО, допомога соціально незахищеним верствам

населення (вимушеним переселенцям, інвалідам АТО, дітям-сиротам),

реалізація соціально значущих ініціатив, сприяння духовному, патріотичному

вихованню дітей та молоді, розвитку українських сіл та територіальних

громад.



За підтримки Благодійного фонду «Україна ХХІ» були реалізовані, зокрема,

наступні проекти: відпочинок 200 дітей учаснииків АТО в Австріі, фестиваль

украінськоі культури у Відні U_Stream, зустріч Kharkiv ArtRoof Night,

яка зібрала кращих митців зі Східноі України, з австрійськими і

вітчизняними дипломатами та двомовний буклет Creative Ukraine. Best from

the East, який презентував творчість учасників цієі зустрічі. Також, за

фінансової підтримки Благодійного фонду відбулося спорудження пам'ятника

гетьману Мазепі у Коломаку.

Ініціатором фестивалю є Благодійний Фонд Сергія Жадана, одним із партнерів — Благодійний фонд Всеволода Кожемяко «Україна ХХІ».На фестивалі працюватимуть чотири сцени: театрально-музичне пре-паті в селіІванівка 18 серпня і три сцени в самому Ізюмі 19 серпня. В програмі -виступи гуртів "Тартак", "The Вйо", "Повага", "Жадан і собаки", "Муравськийшлях", різних груп із Донеччини та Харківщини; читання Юрія Андруховича,Дмитра Лазуткіна, Люби Якимчук, Артема Полежаки, Олексія Чупи.Крім музики, театру і літератури, фестиваль подарує Ізюму мурал ДжонаЛеннона - його створює група харківських художників.«Фонд Украіна ХХІ підтримує українське. А цей фестиваль саме такий:українська музика, вірші, товари. Талановиті і яскраві представникикультурного простіру українського Сходу, з якими обов'язково повинніпознайомитися відвідувачі фестивалю», — підкреслив Всеволод Кожемяко,засновник благодійного фонду.«Метою фестиваля є показати український Схід як територію талановитих ікреативних людей, здатних змінювати цю країну на краще. Ми хочемо, аби СхідУкраїни перестав бути в уявленні багатьох українців сірою зоною, "дикимполем", щоби наші співгромадяни в інших регіонах зрозуміли, що Схід єневід'ємною частиною України. А крім того, ми хочемо, щоби це нарештіусвідомили й самі мешканці Сходу. Нам видаються дуже важливими подібнікультурні ініціативи в містечках Харківщини, Донеччини чи Луганщини, томуми страшенно вдячні всім, хто нас підтримує і хто долучається до нашихпроектів», — прокоментував ініціативу благодійного фонду українськийписьменник і організатор фестивалю Сергій Жадан.