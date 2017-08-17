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Благодійний фонд «Україна ХХІ» став одним із спонсорів фестивалю «Дорога на Схід»

Благодійний фонд «Україна ХХІ» став одним із спонсорів фестивалю «Дорога на Схід»
Літературно-музичний фестиваль пройде 18-19 серпня в Ізюмі та в селі
Іванівка, на «Фазенді Виноград».
Ініціатором фестивалю є Благодійний Фонд Сергія Жадана, одним із партнерів — Благодійний фонд Всеволода Кожемяко «Україна  ХХІ».

На фестивалі працюватимуть чотири сцени: театрально-музичне пре-паті в селі
Іванівка 18 серпня і три сцени в самому Ізюмі 19 серпня. В програмі -
виступи гуртів "Тартак", "The Вйо", "Повага", "Жадан і собаки", "Муравський
шлях", різних груп із Донеччини та Харківщини; читання Юрія Андруховича,
Дмитра Лазуткіна, Люби Якимчук, Артема Полежаки, Олексія Чупи.

Крім музики, театру і літератури, фестиваль подарує Ізюму мурал Джона
Леннона - його створює група харківських художників.

«Фонд Украіна ХХІ підтримує українське. А цей фестиваль саме такий:
українська музика, вірші, товари. Талановиті і яскраві представники
культурного простіру українського Сходу, з якими обов'язково повинні
познайомитися відвідувачі фестивалю», — підкреслив Всеволод Кожемяко,
засновник благодійного фонду.

«Метою фестиваля є показати український Схід як територію талановитих і
креативних людей, здатних змінювати цю країну на краще. Ми хочемо, аби Схід
України перестав бути в уявленні багатьох українців сірою зоною, "диким
полем", щоби наші співгромадяни в інших регіонах зрозуміли, що Схід є
невід'ємною частиною України. А крім того, ми хочемо, щоби це нарешті
усвідомили й самі мешканці Сходу. Нам видаються дуже важливими подібні
культурні ініціативи в містечках Харківщини, Донеччини чи Луганщини, тому
ми страшенно вдячні всім, хто нас підтримує і хто долучається до наших
проектів», — прокоментував ініціативу благодійного фонду український
письменник і організатор фестивалю Сергій Жадан.

Благодійний фонд «Україна XXI» був створений у 2015 році бізнесменом і
волонтером Всеволодом Кожемяком. Основними напрямками діяльності фонду
«Україна XXI» є підтримка української армії, соціальна і медична
реабілітація учасників АТО, допомога соціально незахищеним верствам
населення (вимушеним переселенцям, інвалідам АТО, дітям-сиротам),
реалізація соціально значущих ініціатив, сприяння духовному, патріотичному
вихованню дітей та молоді, розвитку українських сіл та територіальних
громад.

За підтримки Благодійного фонду «Україна ХХІ» були реалізовані, зокрема,
наступні проекти: відпочинок 200 дітей учаснииків АТО в Австріі, фестиваль
украінськоі культури у Відні U_Stream, зустріч Kharkiv ArtRoof Night,
яка зібрала кращих митців зі Східноі України, з австрійськими і
вітчизняними дипломатами та двомовний буклет Creative Ukraine. Best from
the East, який презентував творчість учасників цієі зустрічі. Також, за
фінансової підтримки Благодійного фонду відбулося спорудження пам'ятника
гетьману Мазепі у Коломаку.

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ОН Клиник Харків

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