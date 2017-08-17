Друзья Андрея Кузьменко записали песню ко дню его рождения 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Близкие друзья Андрея Кузьменко записали песню «Друзья не идут навсегда» ко дню его рождения – сегодня певцу исполнилось бы 49 лет.

В клип вошли уникальные фото из семейного архива певца. Впервые клип вышел в телеэфир в программе «Утро с «Интером» на телеканале «Интер».



«Мы все не вечны. И с этим пониманием мы живем. Люди стареют и уходят. Мы прощаемся с бабушками и дедушками. Скорбим. Конечно. Но совсем другая боль, совсем другие чувства, когда идет кто-то, кому еще жить и жить. Когда идет друг, тебе как брат, – говорится в обращении авторов песни, которую исполнил Степан Вулкан.



«Со временем часть мозга, ведающая «рацио», принимает сам факт. Но другое полушарие, эмоциональное, не воспримет этого никогда. Из тех переживаний возникли слова. Текст. Песня. Это зарифмованные переживания. Зарифмованные чувства от потери чрезвычайно близкого человека. «Друзья не идут навсегда»», – говорится в обращении.



Песни Кузьмы продолжают звучать из теле- и раидоэфиров. Но сегодня они как бы наполнены новым содержанием. Сегодня лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко могло бы исполниться 49.



В артисты Андрей попал не сразу. В раннем детстве очень романтичной ему казалась профессия водителя мусоровоза. Впоследствии мысли изменились – пошел в медицинский – учиться на стоматолога. Но в конце концов решил, что звуки музыки ему ближе гудения бор-машины, рассказывают журналисты «Интера».



На родной Львовщине Кузьма сколотил группу – репетировали, выступали на школьных дискотеках. Тогда такого узнаваемого – «скрябинского» – звучание, конечно еще не было – старались играть как западные бэнды и исполнители. Их Андрей слушал, поймав волну «Польского радио». Покорив периферию, поехали в Киев и здесь не все было гладко – ребята записали пару альбомов и что не пошло, группа даже распался на некотором время. Чтобы прокормить семью, певец таксовал.



– Я вот ездил по ночам по Киеву на «гольфике», для того, чтобы утром принести пакет молока в дом. Первые десять лет я очень сильно хотел, но ничего для этого не делал. Мыслями о цели у тебя забита голова... ты постоянно думаешь, где же чувак с баблом, когда он откроет дверь и даст мне миллион за то, что я гениален. Такие мысли были, – говорил Андрей Кузьменко.



Деньги, слава – все это пришло. Позже. Рецепт был один, и он был простой: нужно было очень много работать. Зато песни «Скрябина» уже скоро пела едва ли не вся страна. Оригинальные мелодии, простые, и в то же время философские тексты. Там было и о любви, и о Родине, и о насущных проблемах.