Харьков

  • 132
    •  / 

В Харькове пройдет конференция с участием стран Вышеградской четверки

В Харькове пройдет конференция с участием стран Вышеградской четверки
Международная конференция «Вышеградская четверка и Украина: объединяем усилия для развития городов» состоится 22 августа в Харькове в рамках празднования Дня города.
В мероприятии примут участие представители городов-побратимов и партнеров Харькова из стран Вышеградской четверки – Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Конференция пройдет при поддержке посольств и консульств этих стран.

В конференции примут участие не только представители четырех стран. В рамках конференции состоится пленарное заседание и круглые столы по темам: «Институциональное партнерство: Город-Университет-Бизнес как ключевой инструмент развития городов», «Создание городской инфраструктуры как инструмента привлечения в города молодых высококвалифицированных кадров», а также «Роль местной молодежи в развитии гражданского общества».

В ходе круглых столов участники  конференции обсудят, в частности, вопросы трудоустройства выпускников и поддержки студенческих стартапов, механизмы и систему взаимодействия молодежи с городской властью, а также формирование общей концепции развития городской инфраструктуры.

На заседаниях будут представлены инновационные решения по заявленным темам, которые реализуются в городах-побратимах и партнерах Харькова: Дебрецене (Венгрия), Люблине и Катовице (Польша), Банськой Быстрице (Словакия), Брно (Чехия). В частности, делегация от города Дебрецен поделится опытом в создании предприятия «Городской центр развития Дебрецена», а представители города Люблин расскажут об инструментах привлечения в город иностранных студентов.

Конференция пройдет в гостинице «Премьер Палас Харьков Отель» (пр. Независимости, 2), 2-й этаж, Бальный зал, сообщает пресс-служба горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.305 грн
100 USD 2550.64 грн
100 EUR 2983.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи