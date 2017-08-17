В Харькове пройдет конференция с участием стран Вышеградской четверки

В мероприятии примут участие представители городов-побратимов и партнеров Харькова из стран Вышеградской четверки – Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Конференция пройдет при поддержке посольств и консульств этих стран.
В конференции примут участие не только представители четырех стран. В рамках конференции состоится пленарное заседание и круглые столы по темам: «Институциональное партнерство: Город-Университет-Бизнес как ключевой инструмент развития городов», «Создание городской инфраструктуры как инструмента привлечения в города молодых высококвалифицированных кадров», а также «Роль местной молодежи в развитии гражданского общества».
В ходе круглых столов участники конференции обсудят, в частности, вопросы трудоустройства выпускников и поддержки студенческих стартапов, механизмы и систему взаимодействия молодежи с городской властью, а также формирование общей концепции развития городской инфраструктуры.
На заседаниях будут представлены инновационные решения по заявленным темам, которые реализуются в городах-побратимах и партнерах Харькова: Дебрецене (Венгрия), Люблине и Катовице (Польша), Банськой Быстрице (Словакия), Брно (Чехия). В частности, делегация от города Дебрецен поделится опытом в создании предприятия «Городской центр развития Дебрецена», а представители города Люблин расскажут об инструментах привлечения в город иностранных студентов.
Конференция пройдет в гостинице «Премьер Палас Харьков Отель» (пр. Независимости, 2), 2-й этаж, Бальный зал, сообщает пресс-служба горсовета
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