В Харькове пройдет конференция с участием стран Вышеградской четверки 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Международная конференция «Вышеградская четверка и Украина: объединяем усилия для развития городов» состоится 22 августа в Харькове в рамках празднования Дня города.