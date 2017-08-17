В харьковских школах появятся современные учебные кабинеты 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Первые четыре современные кабинета по математике, биологии, химии и физике обустроят в несколько харьковских школах.

Об этом сообщила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.



По ее словам, специализированный кабинет по физике откроют в физико-математическом лицее №27, по математике – в гимназии №55, по химии – в лицее №173, по биологии – в гимназии №116.



– В этом году мы приобрели специализированные кабинеты естественно-математического цикла. Эта тема не развита в Украине. Вопрос очень актуальный, старые кабинеты безнадежно устарели. Поэтому мы выбрали школы, которые являются флагманами в своих дисциплинах, и оборудуем там современные учебные залы. Если это кабинет по биологии, то там будут микроскопы, мультимедийный проектор, другое оборудование, которое даст детям возможность глубже изучить предмет и получить хорошие практические навыки, – отметила Ольга Деменко.



Директор департамента отметила, что сегодня ставится акцент именно на практическом обучении. По ее словам, победители международных олимпиад, которые привезли в этом году восемь медалей, подчеркивали, что в Харькове высокий уровень подготовки теоретических знаний, а современной практической базы им не хватает.



Также в этом году в двух школах появятся электронные тиры для практического обучения по предмету «Защита Отечества».



В Харькове вопросу материально-технической базы школ уделяется особое внимание. По словам Ольги Деменко, в школах выполняют ремонты, модернизируют спорткомплексы. Всего в школах накануне нового учебного года заменили более 3 тыс. окон, практически завершили ремонт 168 кровель и 64 инженерных систем, откроют 15 новых школьных стадионов.