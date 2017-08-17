В Минкульте появятся директораты

Как сообщила в интервью LB.ua
первая заместительница министра Светлана Фоменко, Минкульт – одно из десяти "пилотных" министерств, попавших под реорганизацию и функциональное обследование.
"Нам повезло – историю, которая сейчас в Кабмине, мы начали год назад, – рассказала Фоменко. – В прошлом году мы попросили Европейскую Комиссию провести у нас функциональное обследование. В мае оно завершилось и на заседании правительства мы представили отчет – эксперты прилетели из Бельгии, чтобы рассказать, как должно выглядеть министерство культуры XXI века".
В новой структуре министерства культуры вместо департаментов будет пять генеральных директоратов, обязанности которых будут разделены по принципу распределения политик.
"Идея в том, чтобы лишить директораты функций предоставления админуслуг и управления имуществом", – добавляет Фоменко.
Директорат, который будет во всех министерствах, – стратегического планирования и евроинтеграции. Кроме этого, в Минкульте создадут директорат по вопросам наследия, по вопросам языковой политики, по вопросам этнополитики и религий и директорат искусств.
Замминистра подчеркнула, что в будущем в Минкульте хотят создать директорат культурных и креативных индустрий, который занимался бы кино, библиотечным делом и инновационными индустриями.
"Заложенная в эту реформу философия заключается в том, что министерство вырабатывает политику, а институции (Госкино, Институт книги – прим.) ее реализовывают. То есть, мы создаем правила игры, а они играют по этим правилам. Сейчас немного странная ситуация – из-за нехватки ресурсов министерство не может самостоятельно вырабатывать политики и делегирует это институциям", – объясняет Светлана Фоменко.
Руководители директоратов будут выбираться на конкурсной основе сроком на 5 лет. Как заявляют в министерстве, требования к ним будут высокие и условия работы тоже. В Минкульте обещают, что руководители директоратов будут сохранять институционную память, так что вне зависимости от смены министров, кардинальной смены политик в министерстве не будет.
Первым созданным директоратом в Минкульте будет директорат страгического планирования, вторым – по вопросам религий и этнополитики.