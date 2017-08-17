Под Харьковом задержаны нелегалы 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области 16 августа пограничники задержали нелегалов из Молдовы.

Задержание прошло в рамках операции «Мигрант» совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.



Молдован поймали на участке ответственности отдела «Дергачи» между Журавлевкой (Россия) и Токаревкой (Украина), благодаря инженерно-техническому обустройству госграницы.



По словам задержанных, они являются гражданами Молдовы. Мужчины пытались пересечь государственную границу Украины вне пункта пропуска. Задержанных привлекли к админответственности по ст. 204-1 Кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу также решит суд, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.