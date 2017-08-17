Под Харьковом задержаны нелегалы

В Харьковской области 16 августа пограничники задержали нелегалов из Молдовы.
Задержание прошло в рамках операции «Мигрант» совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Молдован поймали на участке ответственности отдела «Дергачи» между Журавлевкой (Россия) и Токаревкой (Украина), благодаря инженерно-техническому обустройству госграницы.
По словам задержанных, они являются гражданами Молдовы. Мужчины пытались пересечь государственную границу Украины вне пункта пропуска. Задержанных привлекли к админответственности по ст. 204-1 Кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу также решит суд, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.