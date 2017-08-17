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Под Харьковом задержаны нелегалы

Под Харьковом задержаны нелегалы
В Харьковской области 16 августа пограничники задержали нелегалов из Молдовы.
Задержание прошло в  рамках операции «Мигрант» совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Молдован поймали на участке ответственности отдела «Дергачи» между  Журавлевкой (Россия) и Токаревкой (Украина), благодаря инженерно-техническому обустройству госграницы.

По словам задержанных, они являются гражданами Молдовы. Мужчины пытались пересечь государственную границу Украины вне пункта пропуска. Задержанных привлекли к админответственности по ст. 204-1 Кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу также решит суд, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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