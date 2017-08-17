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Священики УПЦ МП не смогут служить капелланами в Нацгвардии

Священики УПЦ МП не смогут служить капелланами в Нацгвардии
Министерство внутренних дел запретило священникам УПЦ Московского патриархата становиться капелланами в Национальной гвардии.
"У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение Министерства культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ министра внутренних дел в котором четко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора", - сообщил в интервью "Украинским новостям" заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

На сегодня по трудовому договору в воинских частях Нацгвардии работают 38 капелланов, это священники Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греческо-католической церкви, Украинской автокефальной православной церкви.

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