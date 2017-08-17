Харьков

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В этом году в Харькове будут учиться 120 тысяч школьников

В этом году в Харькове будут учиться 120 тысяч школьников
Более 120 тысяч учеников пойдут 1 сентября в школы Харькова.
За последние пять лет количество учащихся в харьковских школах возросло на 17 тыс. В этом учебном году, как и в прошлом, в школах прибавилось 100 классов. Больше всего детей будут учиться в начальной школе и 5-6 классах.

Харьковские школьники могут называться самыми талантливыми в Украине. В этом году они завоевали 157 побед всеукраинского уровня: 77 – на ученических олимпиадах, 33 – на конкурсе-защите работ Малой академии наук и 47 - на предметных турнирах.

– Еще одна цифра, которую ни один город не преодолел. Летом этого года наши ребята, которые победили на всеукраинских олимпиадах, участвовали и в международных. Восемь из девяти харьковских школьников привезли медали. Только физико-математический лицей одержал четыре международные победы, – отметила директор Департамента образования Ольга Деменко.

В Харькове действуют 469 учебных учреждений образования, включая школы и детсады коммунальной и частной форм собственности и 18 профессионально-технических училищ.

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