Общество

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В Нацгвардии создали «антиалкогольные» роты

В Нацгвардии создали «антиалкогольные» роты
Национальная гвардия создала роты уставного порядка для борьбы с пьянством среди военнослужащих.
"Когда у нас пошло пьянство, мы создали так называемые "роты уставного порядка" в Золочеве Львовской области. У нас было туда три заезда. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, в основном это были мобилизованные, собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев", - рассказал заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

В ротах уставного порядка проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных, а также они общались с капелланами, психологами, медиками, занимались физкультурой и закаливанием снегом.

По словам Сподара, данные меры позволили Нацгвардии практически побороть пьянство и существенно снизить количество правонарушений среди военных.

Ранее Министерство обороны обязало командиров военных подразделений создать в подчиненном коллективе "атмосферу нетерпимости к пьянству".

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому за употребление алкоголя в армии вводится штраф в размере до 2,5 тыс. гривен.

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