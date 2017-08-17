Магнитная буря становится сильнее 17 августа 2017 г. источник 0 0

Сильная магнитная буря, причиной которой стал мощный поток солнечного ветра, достигнет своего пика в ближайшие несколько часов, а затем пойдёт на спад.

Об этом рассказал заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Анатолий Белов, пишет ТАСС.



«На Солнце наблюдается корональная дыра с исходящим в сторону Земли высокоскоростным потоком солнечного ветра. Он уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле», - цитирует агентство слова Белова.



По словам ученого, магнитная буря оценивается в четыре балла из девяти возможных.



Кроме того, ученый говорит, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, а вот сбои в работе техники способны вызывать только самые сильные из них.



По данным космической лаборатории ТЕСИС, 15 августа были зафиксированы три мощные вспышки на Солнце. Также слабая магнитная буря ожидается 31 августа.