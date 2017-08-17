В Харьков завезли малярию 17 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове зарегистрирован случай малярии у иностранца, который съездил до этого в Лагос (Нигерия).

При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного с 8 августа появились жалобы на повышение температуры тела до 38 град., слабость, головная боль. За медицинской помощью не обращался, лечился самостоятельно.



Впервые обратился за медицинской помощью 15 августа в скорую медицинскую помощь, госпитализирован в Областную инфекционную больницу, где в ходе клинического обследования установлен диагноз «малярия», средней тяжести.



По месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.



Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, гражданам, планирующим посетить страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс химиопрофилактики (по назначению врача). Профилактических прививок против малярий нет. Для индивидуальной защиты эффективны закрытая одежда и репелленты.



В 2017 году в Харьковской области зарегистрировано 4 случая малярии, последний – в июне. Среди заболевших – два жителя области, которые находились в странах Африканского континента. Индивидуальную химиопрофилактику малярии перед выездом не проводили.