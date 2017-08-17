Здоровье

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В Харьков завезли малярию

В Харьков завезли малярию
В Харькове зарегистрирован случай малярии у иностранца, который съездил до этого в Лагос (Нигерия).
При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного с 8 августа появились жалобы на повышение температуры тела до 38 град., слабость, головная боль. За медицинской помощью не обращался, лечился самостоятельно.

Впервые обратился за медицинской помощью 15 августа в скорую медицинскую помощь, госпитализирован в Областную инфекционную больницу, где в ходе клинического обследования установлен диагноз «малярия», средней тяжести.

По месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, гражданам, планирующим посетить страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс химиопрофилактики (по назначению врача). Профилактических прививок против малярий нет. Для индивидуальной защиты эффективны закрытая одежда и репелленты.

В 2017 году в Харьковской области зарегистрировано 4 случая малярии, последний – в июне. Среди заболевших – два жителя области, которые находились в странах Африканского континента. Индивидуальную химиопрофилактику малярии перед выездом не проводили.

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ОН Клиник Харків

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