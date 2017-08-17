Харьков готовится к отопительному сезону

Всеукраинское селекторное совещание, посвященное подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, прошло 17 августа.

В совещании, модератором которого выступил премьер-министр украины Владимир Гройсман, приняли участие участие руководители профильных министерств и ведомств, главы и представители структурных подразделений облгосадминистраций, мэрий городов Украины.От Харьковской области докладывала председатель облгосадминистрации Юлия Светличная, от Харькова – первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

Во время совещания обсудили вопросы подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры, предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду. Также затронули тему расчетов за электрическую энергию и природный газ, погашения задолженности по разнице в тарифах для населения на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Юлия Светличная отметила, что в области создан соответствующий штаб и утвержден план-график необходимых работ.

– Согласно этому графику степень готовности жилого фонда к отопительному сезону составляет 71%, теплового хозяйства – 74%, водопроводно-канализационного – 72%. Социальная сфера готова на 88%. Подготовка дорожного комплекса составляет более 70%, – привела данные Юлия Светличная.

На Харьковщине комплексно подходят к процессу монетизации субсидий, уже обработано 89% обращений тех, кто имеет на это право. Субсидии автоматически переназначены 97% тех, кто их получал в прошлый период.

Жилой фонд Харькова подготовлен к отопительному сезону на 72%, а объекты социальной сферы готовы практически полностью. Также дорожные службы активно приводят в порядок снегоуборочную технику, закупают песок и соль.– У нас есть все возможности, чтобы качественно подготовиться к зиме, вовремя подать тепло в дома харьковчан, чтобы город был с горячей водой, чтобы стабильно работали системы газо- и теплоснабжения. Уверен, что с этой задачей мы справимся, и горожане будут получать качественные услуги. Кроме того, мы автоматически пересчитали все субсидии для людей, которые их получали, а также идет работа по правительственному проекту монетизации субсидий для домохозяйств, которые в течение отопительного сезона экономили газ и свет, – отметил Игорь Терехов.В городе продолжается работа по установке приборов учета тепла совместно с Международным банком реконструкции и развития и Фондом чистых технологий в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины». По этой программе в жилых домах Харькова будет установлена 1 тыс. узлов учета тепловой энергии, из которых 937 оборудованы автоматизированной системой погодного регулирования. В масштабах города это позволит экономить 20-30% тепловой энергии.Владимир Гройсман отметил, что подготовка к отопительному сезону полностью зависит от того, как организована работа на местах.

– Есть несколько недель на то, чтобы завершить все подготовительные работы. Подчеркиваю, что ответственность лежит на местных руководителях. Я вижу все возможности для качественной подготовки к отопительному сезону, – сказал Владимир Гройсман. – Также хочу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в Украине на новый отопительный сезон. Это принципиальная позиция. Ведь никаких оснований повышать цену на газ для населения нет.