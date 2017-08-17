Харьков готовится к отопительному сезону
17 августа 2017 г.
Вечерний Харьков
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17 августа 2017 г.
Вечерний Харьков
Во время совещания обсудили вопросы подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры, предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду. Также затронули тему расчетов за электрическую энергию и природный газ, погашения задолженности по разнице в тарифах для населения на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Юлия Светличная отметила, что в области создан соответствующий штаб и утвержден план-график необходимых работ.
– Согласно этому графику степень готовности жилого фонда к отопительному сезону составляет 71%, теплового хозяйства – 74%, водопроводно-канализационного – 72%. Социальная сфера готова на 88%. Подготовка дорожного комплекса составляет более 70%, – привела данные Юлия Светличная.
На Харьковщине комплексно подходят к процессу монетизации субсидий, уже обработано 89% обращений тех, кто имеет на это право. Субсидии автоматически переназначены 97% тех, кто их получал в прошлый период.Жилой фонд Харькова подготовлен к отопительному сезону на 72%, а объекты социальной сферы готовы практически полностью. Также дорожные службы активно приводят в порядок снегоуборочную технику, закупают песок и соль.
– Есть несколько недель на то, чтобы завершить все подготовительные работы. Подчеркиваю, что ответственность лежит на местных руководителях. Я вижу все возможности для качественной подготовки к отопительному сезону, – сказал Владимир Гройсман. – Также хочу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в Украине на новый отопительный сезон. Это принципиальная позиция. Ведь никаких оснований повышать цену на газ для населения нет.
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