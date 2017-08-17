Экономика

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На Харьковщине собран рекордный урожай озимой пшеницы

На Харьковщине собран рекордный урожай озимой пшеницы
Урожай 2017 года превысил предыдущий рекордный показатель 2015 года и составил 2 млн 222 тыс тонн.
Харьковская область находится на втором месте в Украине (после Одесской) по валовому сбору озимой пшеницы. Урожайность составила 47,1 ц/га. По общему валу зерновых и зернобобовых культур Харьковщина третья, сообщает пресс-служба  ХОГА.

По данным Департамента агропромышленного развития, по состоянию на 16 августа в Харьковской области всего зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади 677,0 тыс. га, что составляет 69% от площади уборки. Намолочено 2826,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 41,7 ц/га (в 2016 году на эту дату было обмолочено 671,7 тыс. га, или 69% к плану, намолочено 2702,6 тыс. тонн при средней урожайности 40 2 ц/га).

В том числе:

- ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади 673,9 тыс. га (100%), намолочено 2822,6 тыс. тонн, средняя урожайность - 42,0 ц/га;

- гречихи собрано на площади 2,6 тыс. га, или 13% от запланированной площади уборки, намолочено 3,1 тыс. тонн, средняя урожайность - 11,8 ц/га;

- просо обмолочено на площади 522 га, или 10% к прогнозу, намолочено 606 тонн, средняя урожайность - 11,6 ц/га.

Кроме того, собрано 45,8 тыс. тонн рапса из 17,9 тыс. га (100%) при урожайности 25,5 ц/га. Яровой рапс обмолочен на площади 352 га (100%), намолочено 839 тонн, средняя урожайность - 23,8 ц/га.

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