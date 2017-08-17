Харьков

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На День города в Харьков приедут делегации из 12 стран

На День города в Харьков приедут делегации из 12 стран
Делегации из 12 стран мира посетят Харьков в рамках празднования Дня города 23 августа.
В мероприятиях, посвященных празднованию Дня города, в частности, примут участие делегации из Албании, Венгрии, Грузии, Израиля, Китая, Польши, Словакии, Турции, Чехии, сообщает пресс-служба горсовета.

Кроме того, 23 августа планируется официальное подписание протокола намерений между городами Харьковом и Люблином, что завершит первый этап формализации партнерских отношений.

Напомним, Харьков и Люблин начали активно развивать двустороннее сотрудничество в 2015 году. До этого, начиная с 2009 года, города плодотворно сотрудничали в рамках рабочей группы по вопросам Европейской политики добрососедства и расширения крупнейшей и самой влиятельной европейской ассоциации городов – ЕВРОСИТИЗ. За это время были реализованы совместные проекты в различных сферах – молодежной политики, образования и туризма. В ближайшее время между городами-побратимами планируется реализовать проекты в сфере ревитализации культурного наследия и поддержки студенческих стартапов.

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