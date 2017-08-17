Доказана смертельная опасность периодического курения
17 августа 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
17 августа 2017 г.
Периодическое употребление сигарет, как показали ученые, в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение (от пачки в сутки).
К подобным выводам авторы пришли, сравнив (в рамках скрининга Million Hearts) показатели артериального давления и уровня холестерина у около 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо (США). Эксперты отметили, что среди вторых преобладали молодые латиноамериканские мужчины.
В США примерно каждый десятый гражданин (население страны составляет около 330 миллионов человек) считает себя социальным курильщиком, тогда как полноценными курильщиками являются 17 процентов американцев. Эксперты приходят к выводу, что избежать негативного влияния табакокурения можно, никогда не начиная курить, а также избегая вдыхания дыма.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.305 грн
|100 USD
|2550.64 грн
|100 EUR
|2983.48 грн