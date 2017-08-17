Здоровье

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Доказана смертельная опасность периодического курения

Доказана смертельная опасность периодического курения
Американские ученые доказали, что социальное курение наносит такой же вред здоровью, как и непосредственное использование сигарет.

Периодическое употребление сигарет, как показали ученые, в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение (от пачки в сутки).

К подобным выводам авторы пришли, сравнив (в рамках скрининга Million Hearts) показатели артериального давления и уровня холестерина у около 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо (США). Эксперты отметили, что среди вторых преобладали молодые латиноамериканские мужчины.

В США примерно каждый десятый гражданин (население страны составляет около 330 миллионов человек) считает себя социальным курильщиком, тогда как полноценными курильщиками являются 17 процентов американцев. Эксперты приходят к выводу, что избежать негативного влияния табакокурения можно, никогда не начиная курить, а также избегая вдыхания дыма.

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