Технологии

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Китай создал новый ионный двигатель

Китай создал новый ионный двигатель
Ученые Харбинского политехнического университета (Китай) усовершенствовали конструкцию цилиндрического двигателя на эффекте Холла.

«Наиболее практичным способом изменения динамики нейтрального потока в канале разряда является изменение метода закачки газа или работа с геометрической морфологией канала разряда», — отметил соавтор Лицю Вэй.

При помощи программного обеспечения COMSOL специалисты выбрали конструкцию впускного сопла (угол раствора), обеспечивающую высокие плотность и однородность газа в канале разряда. Это позволило добиться большей тяги.

Цилиндрические двигатели на эффекте Холла отличают небольшие размеры, что позволяет их устанавливать на малые космические аппараты с целью обеспечения их маневрирования. От остальных ионных агрегатов двигатели на эффекте Холла отличаются большей тягой.

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