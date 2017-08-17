Китай создал новый ионный двигатель
17 августа 2017 г.
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17 августа 2017 г.
«Наиболее практичным способом изменения динамики нейтрального потока в канале разряда является изменение метода закачки газа или работа с геометрической морфологией канала разряда», — отметил соавтор Лицю Вэй.
При помощи программного обеспечения COMSOL специалисты выбрали конструкцию впускного сопла (угол раствора), обеспечивающую высокие плотность и однородность газа в канале разряда. Это позволило добиться большей тяги.
Цилиндрические двигатели на эффекте Холла отличают небольшие размеры, что позволяет их устанавливать на малые космические аппараты с целью обеспечения их маневрирования. От остальных ионных агрегатов двигатели на эффекте Холла отличаются большей тягой.
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