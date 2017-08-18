В Харькове на Клочковской ремонтируют магистральную теплокамеру

Эта узловая магистральная камера является ключевой в теплоснабжении города. Она оборудована телемеханикой с выводом на центральный диспетчерский пункт, дренажными насосами, задвижками с электроприводами. В камере проходит трубопровод диаметром 1200 мм, который снабжает теплом всю нагорную часть Шевченковского района и часть Киевского района. Из камеры выходит теплотрасса, от которой получают тепло и горячую воду жители Алексеевского жилмассива. А если ТЭЦ-5 не работает, то через эту теплокамеру горячая вода также подается в Холодногорский и Новобаварский районы.
– Тепловая камера эксплуатируется почти 40 лет, поэтому все трубопроводы, металлоконструкции, железобетонные конструкции исчерпали свой ресурс. Сейчас мы меняем дефектные участки трубопроводов. Эти работы дорогостоящие, технически очень сложные, но когда мы их выполним, то надежность системы значительно увеличится, что даст нам возможность более надежно работать в осенне-зимний период, – рассказал начальник Шевченковского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Кривко.
Закончить все работы на магистральной тепловой камере планируется до 22 августа.
В целом, по состоянию на 16 августа, в Шевченковском филиале КП «ХТС» к работе в осенне-зимний период подготовлены 11 из 13 локальных котельных, районная котельная на Павловом Поле (на 90%), две насосные станции (на 90%), 44 из 53 центральных и индивидуальных тепловых пунктов, сообщает пресс-служба горсовета
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