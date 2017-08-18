В Харькове на Клочковской ремонтируют магистральную теплокамеру 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове в районе улицы Клочковской, 191 проводятся работы по замене дефектных участков трубопроводов диаметром 1200 мм в пределах тепловой камеры.