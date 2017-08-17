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Назван главный недостаток нового iPhone

Назван главный недостаток нового iPhone
iPhone 7s может стать толще, выше и шире по сравнению с iPhone 7.
По этой причине к новому смартфону могут не подойти аксессуары для прошлогоднего устройства пишет Giga Apple со ссылкой на анонимные источники.

Размеры iPhone 7s по высоте, ширине и толщине равняются 138,44 х 67,27 х 7,21 миллиметра. У прежней модели эти значения меньше в среднем на 0,1 миллиметра по каждой из сторон: 138,31 х 67,14 х 7,1 миллиметра. Отмечается, что при каждодневном использовании эта разница не будет заметна, но плотно прилегающие чехлы для iPhone 7 могут не подойти к iPhone 7s.

Новые iPhone будут анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, iPhone 8 получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него смартфон получит сканер лица. iPhone 7s, в свою очередь, не будет иметь значительных изменений по сравнению с iPhone 7.

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