Дориан Грей станет женщиной в новой экранизации романа Оскара Уайльда

Певица Энни Кларк, более известная под псевдонимом St. Vincent, выступит режиссером новой экранизации романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

По задумке, заглавный герой в фильме будет женщиной. Кто сыграет эту роль, пока неизвестно.

Сценарий напишет Дэвид Бирк, работавший над картинами «Она» (режиссера Пола Верховена), «13 грехов» и «Дорожный убийца».

Производством ленты займется кинокомпания Lionsgate.

Экранизация станет второй работой Энни Кларк в кино: на фестивале «Санденс-2017» она представила короткометражку «Вечеринка по случаю дня рождения».

«Портрет Дориана Грея» — единственный опубликованный роман Уайльда. Книга была экранизирована более 30 раз, последний на данный момент фильм по мотивам произведения вышел в 2014 году под названием «Страшные сказки».