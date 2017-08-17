Харьков

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В харьковских школах и детсадах есть вакансии

В харьковских школах и детсадах есть вакансии
Для учителей и воспитателей в учреждениях образования Харькова есть свободные вакансии.
Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Всего процесс обучения в харьковских школах и детсадах обеспечивают более 22 тыс. человек, 13,5 тыс. из которых – педагогические работники. В этом году в учреждения образования пришли работать 111 молодых учителей.

– Есть сейчас вакансии для воспитателей и учителей. В прошлом году на государственном уровне отменили обязательную отработку в течение трех лет для выпускников вузов, и многие из них не пришли работать в учебные учреждения. Раньше их было больше. Но время еще есть, и молодые люди, может быть, еще придут в наши школы, детские сады и посвятят себя профессии, которую выбрали и которой обучались пять лет, – сказала Ольга Деменко.

В Харькове действуют 469 учебных учреждений образования, включая школы и детсады коммунальной и частной форм собственности и 18 профессионально-технических училищ, передает пресс-служба горсовета.

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