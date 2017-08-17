В харьковских школах и детсадах есть вакансии

Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
Всего процесс обучения в харьковских школах и детсадах обеспечивают более 22 тыс. человек, 13,5 тыс. из которых – педагогические работники. В этом году в учреждения образования пришли работать 111 молодых учителей.
– Есть сейчас вакансии для воспитателей и учителей. В прошлом году на государственном уровне отменили обязательную отработку в течение трех лет для выпускников вузов, и многие из них не пришли работать в учебные учреждения. Раньше их было больше. Но время еще есть, и молодые люди, может быть, еще придут в наши школы, детские сады и посвятят себя профессии, которую выбрали и которой обучались пять лет, – сказала Ольга Деменко.
В Харькове действуют 469 учебных учреждений образования, включая школы и детсады коммунальной и частной форм собственности и 18 профессионально-технических училищ, передает пресс-служба горсовета
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