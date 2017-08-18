Названа самая высокооплачиваемая актриса 2017 года
18 августа 2017 г.
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18 августа 2017 г.
Лидером оказалась 28-летняя Эмма Стоун, заработавшая за последние 12 месяцев 26 миллионов долларов. В январе в прокат вышел фильм «Ла-Ла Ленд», в котором она сыграла главную роль. Эта работа принесла ей премию «Оскар».
На втором месте — Дженнифер Энистон с доходом в 25,5 миллиона. Как отмечает издание, большую часть ее заработка составляют гонорары за рекламу компаний Emirates, Smartwater и Aveeno.
Тройку замыкает Дженнифер Лоуренс с 24 миллионами долларов, которая занимается продвижением марки Dior. За последний год она также снялась в картинах «Мама» и «Красный воробей».В первую десятку попали Мелисса Маккарти, Мила Кунис, Эмма Уотсон, Шарлиз Терон, Эми Адамс, Кейт Бланшетт и Джулия Робертс. Вместе 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 172,5 миллиона долларов
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