Съемки «Дэдпула 2» возобновили через два дня после смерти актрисы-каскадера

Съемочная группа «Дэдпула 2» возобновила работу над супергеройским боевиком спустя два дня после гибели каскадера Джой Харрис.

Отмечается, что перед тем как приступить к съемкам, кинематографисты почтили память актрисы минутой молчания. Съемки начались в канадском Ванкувере.

Харрис погибла на площадке 15 августа, выполняя трюк на мотоцикле. Она не справилась с управлением и врезалась в витрину башни Shaw Tower. Харрис — первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.

Премьера боевика запланирована на март 2018 года. «Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча является сиквелом фильма 2016 года и двенадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс».