Съемки «Дэдпула 2» возобновили через два дня после смерти актрисы-каскадера
18 августа 2017 г.
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18 августа 2017 г.
Отмечается, что перед тем как приступить к съемкам, кинематографисты почтили память актрисы минутой молчания. Съемки начались в канадском Ванкувере.
Харрис погибла на площадке 15 августа, выполняя трюк на мотоцикле. Она не справилась с управлением и врезалась в витрину башни Shaw Tower. Харрис — первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.
Премьера боевика запланирована на март 2018 года. «Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча является сиквелом фильма 2016 года и двенадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс».
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