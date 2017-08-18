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Съемки «Дэдпула 2» возобновили через два дня после смерти актрисы-каскадера

Съемки «Дэдпула 2» возобновили через два дня после смерти актрисы-каскадера
Съемочная группа «Дэдпула 2» возобновила работу над супергеройским боевиком спустя два дня после гибели каскадера Джой Харрис.

Отмечается, что перед тем как приступить к съемкам, кинематографисты почтили память актрисы минутой молчания. Съемки начались в канадском Ванкувере.

Харрис погибла на площадке 15 августа, выполняя трюк на мотоцикле. Она не справилась с управлением и врезалась в витрину башни Shaw Tower. Харрис — первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.

Премьера боевика запланирована на март 2018 года. «Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча является сиквелом фильма 2016 года и двенадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс».

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