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Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
Компания Motorola подала патент на умное самовосстанавливающееся стекло для смартфонов.
Для этого планируется использовать прозрачный пластик или же стекловидный полимер.

Устройство будет самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Если это произошло, то пользователю предложат запустить процесс восстановления экрана, в это время запрещается пользоваться смартфоном. Происходить подобный ремонт будет с помощью тепла, которое выделяет сам телефон.

В апреле группа химиков из Калифорнийского университета в Риверсайде создала самовосстанавливающийся проводящий электричество материал, который можно использовать в качестве дисплея для смартфонов. Во время тестов удалось выяснить, что если его разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее суток. Он также может растягиваться в 50 раз от первоначального размера.

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