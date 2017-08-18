Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
18 августа 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
18 августа 2017 г.
Устройство будет самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Если это произошло, то пользователю предложат запустить процесс восстановления экрана, в это время запрещается пользоваться смартфоном. Происходить подобный ремонт будет с помощью тепла, которое выделяет сам телефон.
В апреле группа химиков из Калифорнийского университета в Риверсайде создала самовосстанавливающийся проводящий электричество материал, который можно использовать в качестве дисплея для смартфонов. Во время тестов удалось выяснить, что если его разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее суток. Он также может растягиваться в 50 раз от первоначального размера.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 USD
|2550.64 грн
|10 RUB
|4.305 грн
|100 EUR
|2983.48 грн