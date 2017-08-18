Компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia 8
18 августа 2017 г.
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18 августа 2017 г.
Смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, четыре гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Доступно четыре варианта расцветки: глянцевый медный, глянцевый синий, матовый синий и матовый стальной.
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