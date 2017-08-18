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Компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia 8

Компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia 8
На данный момент это самый дорогой и производительный телефон компании.
Nokia 8 имеет 5,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 на 1440 точек, защищенный стеклом Gorilla Glass 5. Двойная камера состоит из цветного и монохромного сенсоров с разрешением 13 мегапикселей и оптической стабилизацией. Помимо этого, она оснащена фазовым автофокусом, инфракрасным дальномером и двухтоновой вспышкой.

Смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, четыре гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Доступно четыре варианта расцветки: глянцевый медный, глянцевый синий, матовый синий и матовый стальной.

 

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