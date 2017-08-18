iPhone стал самым популярным в мире смартфоном
18 августа 2017 г.
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18 августа 2017 г.
По данным экспертов, в период с апреля по июнь было отгружено 16,9 миллиона iPhone 7 и 15,1 миллиона 7 Plus. Отмечается, что iPhone 7 — самая популярная модель за все время выпуска смартфонов Apple.
Следом за iPhone идут Samsung Galaxy S8 и S8+, разошедшиеся тиражом 10,2 миллиона и 9 миллионов, соответственно. Замыкает пятерку Xiaomi Redmi 4A с показателем 5,5 миллиона проданных экземпляров.
«Galaxy S8 стремительно стал самым популярным Android-смартфоном в мире, благодаря привлекательному дизайну с изогнутым экраном, а также отличному ПО и лучшей розничной сети в десятках стран», — заявил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston).
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