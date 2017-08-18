Мир

  • 123
    •  / 

В США запустят воздушные шары с неуязвимыми бактериями

В США запустят воздушные шары с неуязвимыми бактериями
НАСА запустит воздушные шары с бактериями Bacillus xerothermodurans, которые выдерживают экстремальные условия, в частности, высокую температуру и отсутствие воды, во время полного солнечного затмения 21 августа 2017 года.
Атмосферные зонды попадут в стратосферу, где температура сравнима с температурой на поверхности Марса. Ученые хотят изучить, как в таких условиях поведут себя микроорганизмы.

Гигантские воздушные шары запустят в рамках Eclipse Ballooning Project, в ходе которого запланировано несколько экспериментов. Всего полетят 75 зондов, причем у 30 из них будет груз, содержащий небольшие образцы штаммов термостойких бактерий. Их поместят в конверты из алюминиевой фольги и прикрепят к внешней оболочке шаров. Бактерии поднимутся на высоту 24 километра.

Ученые считают, что данные, полученные в результате этого эксперимента, позволят предотвратить загрязнение поверхности Марса земными микроорганизмами, способными выжить в экстремальных окружающих условиях.

Сообщается, что некоторые шары оснастят камерами. Это позволит снять облака и понять особенности их формирования во время полного солнечного затмения. Кроме того, небольшие метеостанции на зондах зафиксируют изменения в атмосфере при прохождении лунной тени.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей18 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2550.64 грн
10 RUB 4.305 грн
100 EUR 2983.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи