В США запустят воздушные шары с неуязвимыми бактериями
18 августа 2017 г.
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18 августа 2017 г.
Гигантские воздушные шары запустят в рамках Eclipse Ballooning Project, в ходе которого запланировано несколько экспериментов. Всего полетят 75 зондов, причем у 30 из них будет груз, содержащий небольшие образцы штаммов термостойких бактерий. Их поместят в конверты из алюминиевой фольги и прикрепят к внешней оболочке шаров. Бактерии поднимутся на высоту 24 километра.
Ученые считают, что данные, полученные в результате этого эксперимента, позволят предотвратить загрязнение поверхности Марса земными микроорганизмами, способными выжить в экстремальных окружающих условиях.Сообщается, что некоторые шары оснастят камерами. Это позволит снять облака и понять особенности их формирования во время полного солнечного затмения. Кроме того, небольшие метеостанции на зондах зафиксируют изменения в атмосфере при прохождении лунной тени.
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