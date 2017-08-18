«Реал» установил рекорд результативности среди клубов пяти сильнейших лиг Европы
18 августа 2017 г.
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18 августа 2017 г.
Подопечные Зинедина Зидана отличились в 68 матчах подряд. Рекордным стал гол полузащитника Марко Асенсио на четвертой минуте игры с «Барселоной» за Суперкубок Испании. Эта серия — самая продолжительная в истории чемпионатов Испании, Англии, Германии, Италии и Франции, которые являются ведущими в Европе.
«Реал» завоевал Суперкубок в ночь на 17 августа, во второй раз обыграв «Барселону» — 2:0. Первая встреча этих команд также завершилась победой мадридцев со счетом 3:1. Этот трофей стал для Зидана седьмым во главе мадридской команды. При этом клуб под его руководством проиграл в семи матчах.
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