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«Реал» установил рекорд результативности среди клубов пяти сильнейших лиг Европы

«Реал» установил рекорд результативности среди клубов пяти сильнейших лиг Европы
Мадридский «Реал» установил рекорд результативности среди клубов, выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте статистического центра OptaJose 17 августа.

Подопечные Зинедина Зидана отличились в 68 матчах подряд. Рекордным стал гол полузащитника Марко Асенсио на четвертой минуте игры с «Барселоной» за Суперкубок Испании. Эта серия — самая продолжительная в истории чемпионатов Испании, Англии, Германии, Италии и Франции, которые являются ведущими в Европе.

«Реал» завоевал Суперкубок в ночь на 17 августа, во второй раз обыграв «Барселону» — 2:0. Первая встреча этих команд также завершилась победой мадридцев со счетом 3:1. Этот трофей стал для Зидана седьмым во главе мадридской команды. При этом клуб под его руководством проиграл в семи матчах.

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