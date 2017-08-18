Сколько заработают украинские клубы в Лиге Европы

Каждая из команд, которая добьется права участвовать в групповом раунде Лиги Европы сезона-2017/18, получит 2,6 миллиона евро призовых, при этом сумма призовых не изменилась по сравнению с прошлым сезоном, сообщается в релизе УЕФА.

В общей сложности УЕФА распределит между участниками Лиги Европы в нынешнем сезоне 399,8 миллиона евро. Из них фиксированные выплаты (за результаты на групповом этапе и продвижение по турнирной сетке) составят 239,8 миллиона. 160 миллионов рыночного пула будут распределены согласно удельному весу каждого конкретного телерынка, представленного участниками турнира (начиная с группового этапа), а затем разбиты между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию.

Каждый из 48 участников группового этапа Лиги Европы получит как минимум 2,6 миллиона евро. Вдобавок к этому призовые за каждую победу в группе составят 360 тысяч евро, за ничью – 120 тысяч. Выход в 1/16 финала турнира принесет командам по 600 тысяч евро в случае занятия первых мест в своих группах, а вторые команды групп получат по 300 тысяч.

При этом участники 1/16 финала заработают дополнительно еще по 500 тысяч евро призовых, выход в 1/8 финала принесет командам по 750 тысяч, участники 1/4 финала заработают миллион евро, а вышедшие в полуфинал – еще 1,6 млн. Победитель Лиги Европы получит дополнительно 6,5 миллиона призовых, финалист – 3,5 миллиона. Таким образом, общий доход победителя Лиги Европы составит более 15,7 миллиона евро.

Клубы, которые не смогут выйти в групповой этап турнира через квалификацию, получат следующие призовые:

- за участие в первом отборочном раунде – 215 тысяч евро,

- за участие во втором отборочном раунде – 225 тысяч евро,

- за участие в третьем отборочном раунде – 235 тысяч евро,

- за участие в раунде плей-офф квалификации – 245 тысяч евро (проигравшие клубы).

Напомним, что в раунде плей-офф киевское "Динамо" играет с "Маритиму", а "Александрия" с БАТЭ, а напрямую в групповой этап попала "Заря". "Олимпик" вылетел из турнира после третьего отборочного раунда.