Новая украинская школа начнется с харьковской гимназии

На уровне правительства в Украине выбрали несколько таких школ, которые в качестве эксперимента начнут обучение по новой программе. Полностью на 12-летнее обучение школьники перейдут с 1 сентября 2018 года. А до этого времени эти учебные учреждения на своем примере покажут, как работает эта программа.
– Мы не брали школы, которые у всех на слуху. А выбрали ту, где очень хороший кадровый потенциал и где хотят в этом участвовать. Директор гимназии – сама учитель младших классов, которая глубоко разбирается и постоянно изучает эту тему. Там специалисты высочайшего уровня, прекрасные учителя начальной школы, – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.
Для всех школ этот год станет временем подготовки к вхождению в Новую украинскую школу. Все учителя младших классов пройдут бесплатную переподготовку в Харьковской академии последипломного образования.
– Детям это только на пользу. Нужно думать о здоровье детей, о том, как падает их зрение, развивается сколиоз, как чревата последствиями перегрузка 6-летнего ребенка занятиями. Поэтому такие изменения только позитивно повлияют на качество знаний. Из материала мы ничего не упустим, – отметила директор департамента.
Согласно концепции Новой украинской школы
, предполагается ряд изменений в процесс обучения в школах. Например, первоклассникам домашние задания задавать не будут, а во 2-4 классах их выполнение должно занимать 45 минут – 1,5 часа. На выходные и праздники давать домашнюю работу запрещено. В первом классе знания будут оценивать устно. Словесная характеристика вместо оценок, по решению школы, может остаться и во втором классе.
Учителя смогут сами формировать порядок изложения тем, количество посвященных им часов.
Для учащихся 6-10 лет планируют ввести интегрированные уроки: знания по нескольким дисциплинам подаются в рамках одной темы. Возможно проведение урока-путешествия, урока-сказки, урока-праздника.
Изучение второго иностранного остается на усмотрение учебного заведения.
О возможностях развития бизнеса в отдельном регионе расскажут в разделе «Предпринимательство и финансовая грамотность». Будут таже разделы «Экологическая безопасность и устойчивое развитие», «Гражданская ответственность». Эти же линии обучения присутствуют в курсах физики и химии.
В физкультуру в начальной школе введут хореографию, ритмику, плавание.
Школьников также будут учить противодействовать насилию: в рамках этой проблемы ученики должны отслеживать, когда их или других оскорбляют или унижают, и знать, как действовать в таких ситуациях. В частности, учащиеся 1-2 классов должны уметь защищать права человека (распознать поступки и слова, которые могут поддержать или оскорбить, а также справедливо относиться к другим). Для учащихся 3-4 классов нужно иметь компетенции общения, учитывая особенности других людей, объяснять, почему нужно действовать справедливо, не нарушать права других детей, выявлять и осуждать такие поступки, уметь объяснить, к кому можно обратиться.
В новом учебном году в свободном доступе появятся электронные версии учебников для 9 класса.