СБУ дезавуировала в Харькове диверсантов, покушавшихся на уничтожение политиков: видео-факт

В последнее время СБУ фиксирует существенную активизацию работы российских спецслужб на территории Украины. Речь идет о работе диверсионно-разведывательных групп, организации митингов с целью дестабилизации ситуации, вбросе фейковых новостей.
– У нас есть оперативная информация о дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства. ФСБ РФ продолжает направлять на украинскую землю диверсионные группы для совершения террористических актов на нашей территории, – сообщил Василий Грицак.
Основными целями диверсантов являются стратегические объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры. А также убийство отдельных общественных и политических деятелей, как правило, это должны быть яркие личности. За последний месяц СБУ обнаружила три таких группы. Одну из них раскрыли в Харькове 17 июля. «Командир» одной такой группы террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ. От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу. Боевику был передан список украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты.
Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам – пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который должен был использоваться при совершении теракта.