СБУ дезавуировала в Харькове диверсантов, покушавшихся на уничтожение политиков: видео-факт 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Служба безопасности Украины выявила российскую диверсионно-разведывательную группу, которая должна была совершить в Харькове убийство нескольких общественных и государственных деятелей.