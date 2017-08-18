Над Харьковом летали вертолеты: стало известно, зачем люди в масках пожаловали на «Металлист» 18 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове прошли тактико-специальные учения по поддержанию общественного порядка во время футбольного матча между сборными Украины и Турции, который пройдет 2 сентября.

Ход учений и уровень готовности задействованных сил и средств проинспектировал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Сергей Яровой, который вместе с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным и руководителями других силовых структур прибыл в Харьков с рабочим визитом, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.



К участию в учениях привлечены более 500 работников Нацполиции Харьковской области, 74 сотрудника патрульной полиции, 280 – Национальной гвардии, 100 – ГСЧС, 350 – ХНУВД.



Участники мероприятия отработали порядок встречи в аэропорту «Харьков» и на железнодорожной станции «Балашовка» официальных делегаций и болельщиков команды сборной Турции, сопровождение их к местам проживания.



На стадионе «Металлист» участники учений отработали тактику действий в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия с возгоранием транспортного средства у стадиона, при попытке совершения провокаций болельщиками, взаимодействие со стюардами и другими работниками стадиона при попытке группы болельщиков выбежать на игровое поле стадиона. Также отрабатывались действия в случае возникновения конфликтных ситуаций в местах скопления людей.



– Харьков уже имеет положительный опыт проведения масштабных массовых мероприятий. Но есть необходимость акцентировать особое внимание на более четком взаимодействии всех задействованных структур для качественного выполнения поставленных задач. Отработка совместных действий должно способствовать организации высокого уровня безопасности всех участников спортивного мероприятия, – отметил Сергей Яровой.