«Сдавать на шторы» стали в семь раз меньше

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в прошлом году в адрес Харьковского городского головы, в Департамент образования поступило 79 жалоб. В этом – 10. То есть, по ее мнению, ситуация улучшилась, на что повлияло несколько факторов, в частности, создание в 2016 году рабочей группы по изучению вопроса привлечения внебюджетных средств, а также Городского родительского комитета.
Ольга Деменко рассказала, что рабочая группа в составе родителей, директоров школ, депутатов провела пять заседаний. В итоге были созданы методические рекомендации, которые разместили на сайтах и стендах учебных учреждений, в которых рассказали, как лучше контролировать расход благотворительных взносов.
– Главной задачей было сделать так, чтобы привлечение внебюджетных средств в учебных учреждениях было прозрачным и добровольным. Когда родители четко видят, на что направляются средства, то у них возникает в семь раз меньше вопросов. Эту тему мы не оставим без внимания. Пока есть обращения, нам есть над чем работать, – не отрицает Ольга Деменко.
В конце августа пройдет форум Городского родительского комитета, где изберут нового председателя.
– Результат совместной деятельности превзошел ожидания. Мы пришли к единым наработкам, консолидировали усилия родителей и педагогов, – рассказала Ольга Деменко.
Рекомендации по поводу того, как избежать конфликтных ситуаций
находятся в открытом доступе.
Как отмечает Департамент образования, за средства городского бюджета в харьковских школах в этом году заменили 3 тысячи окон, отремонтируют 168 кровель, 64 инженерные системы, откроют 15 новых стадионов, закупят новые современные кабинеты
по учебным дисциплинам.