Харьков

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«Сдавать на шторы» стали в семь раз меньше

«Сдавать на шторы» стали в семь раз меньше
Количество жалоб по поводу родительских взносов в харьковских школах уменьшилось.
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в прошлом году в адрес Харьковского городского головы, в Департамент образования поступило 79 жалоб. В этом – 10. То есть, по ее мнению, ситуация улучшилась, на что повлияло несколько факторов, в частности, создание в 2016 году рабочей группы по изучению вопроса привлечения внебюджетных средств, а также Городского родительского комитета.

Ольга Деменко рассказала, что рабочая группа в составе родителей, директоров школ, депутатов провела пять заседаний. В итоге были созданы методические рекомендации, которые разместили на сайтах и стендах учебных учреждений, в которых рассказали, как лучше контролировать расход благотворительных взносов.

– Главной задачей было сделать так, чтобы привлечение внебюджетных средств в учебных учреждениях было прозрачным и добровольным. Когда родители четко видят, на что направляются средства, то у них возникает в семь раз меньше вопросов. Эту тему мы не оставим без внимания. Пока есть обращения, нам есть над чем работать, – не отрицает Ольга Деменко.

На шторы сдавать не надо: в харьковских школах минимизируют родительские взносы


В конце августа пройдет форум Городского родительского комитета, где изберут нового председателя.

– Результат совместной деятельности превзошел ожидания. Мы пришли к единым наработкам, консолидировали усилия родителей и педагогов, – рассказала Ольга Деменко.

Рекомендации по поводу того, как избежать конфликтных ситуаций находятся в открытом доступе.

Как отмечает Департамент образования, за средства городского бюджета в харьковских школах в этом году заменили 3 тысячи окон, отремонтируют 168 кровель, 64 инженерные системы, откроют 15 новых стадионов, закупят новые современные кабинеты по учебным дисциплинам. 

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