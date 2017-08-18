Харьков

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Харьковские полицейские пересядут на Mitsubishi

Харьковские полицейские пересядут на Mitsubishi
Харьковская полиция получила новые служебные автомобили.
20 машин Mitsubishi OutLander будут использоваться группами быстрого реагирования в отделах полиции в области. Ключи от транспорта правоохранителям передал во время визита в Харьков исполняющий обязанности министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

– Получение новых автомобилей дает возможность повысить эффективность работы по обеспечению охраны общественного порядка и борьбе с преступностью, – отметил Cthutq Яровой.

– Харьковская область граничит с зоной проведения АТО, поэтому личный состав должен постоянно находиться в полной боевой готовности. Самое главное – это безопасность наших граждан. Поэтому готовимся к выполнению важных задач, чтобы на высоком уровне обеспечить правопорядок во время спортивных соревнований в Харькове, – подчеркнул первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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