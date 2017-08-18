Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 18.08.17 г.

Московский район: ул. Чигирина, 8 (стояк), Салтовское шоссе,  73-б (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 17 (п. №1, стояк) до 20:00 18.08.17 г.

Основянский район: ул. Евгения Плужника (Руднева), 1-28-а (ч/с), ул. Вешенская, 2-23 (ч/с) до 20:00 18.08.17 г.

Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1, ул. Нестерова, 4 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №11, стояк) до 20:00 18.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №1, стояк), 70 (п. №2, стояк) до 17:00 18.08.17 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк) до 17:00 18.08.17 г., ул. 23 Августа, 67-а (п. №1) до 20:00 18.08.17 г.

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