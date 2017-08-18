Экономика

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В Украине подорожала сельхозпродукция

В Украине подорожала сельхозпродукция
Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-июле 2017 года выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Как сообщила Государственная служба статистики, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 2,7%, а животноводства – на 45% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

В июле по сравнению с июнем сельхозпродукция увеличилась в цене на 0,3%. В частности, растениеводческая продукция подорожала на 0,3%, а животноводческая – подешевела на 0,6%.

По сравнению с июлем 2016 года средние цены в июле этого года выросли на 9,9%. В частности, стоимость продукции растениеводства выросла 6,1%, а животноводства - увеличилась на 28,6%.

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